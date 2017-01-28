Нандо Де Коло: "ЦСКА должен держать свой ритм"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло после матча против "Эфеса" (80:77) отметил, что команда должна каждый успех воспринимать с позитивным настроем. По его словам, армейцам было сложно в конце встречи из-за ошибок в обороне.

- Это хорошая победа, - приводит пресс-служба Евролиги слова Де Коло. - Я думаю, что мы должны воспринимать каждый успех позитивно, а не просто как очередной матч. Было очень трудно, когда мы играли не в свой баскетбол. Сейчас нашли свой ритм, но иногда забываем, как показывать свою игру. В конце матча было трудно, потому что допустили ошибки в защите. Сейчас нужно готовиться к следующей игре и держать свой ритм.