"Надежда" проиграла УСК в четвертьфинале Евролиги

"Надежда" уступила на своей площадке чешскому УСК (57:70) в третьем четвертьфинальном матче женской Евролиги. По 10 очков у россиянок набрали Наталья Жедик и Наталья Анойкина. Самым результативным игроком встречи стала форвард гостей Кендис Дюпри, отметившаяся 21 баллом.

Российский клуб не сумел пробиться в "Финал четырех" турнира. Счет в серии 1-2 в пользу УСК.

Евролига

Женщины

1/4 финала

"НАДЕЖДА" (Россия) – УСК (Чехия) – 57:70 (24:13, 13:21, 8:14, 12:22)

Н: Анойкина (10), Жедик (10).

У: Дюпри (21 + 10 подборов), Петрович (18), Чаргай (16), Вон (6 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-2.