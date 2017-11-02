"Надежда" и УГМК проиграли в женской Евролиге

В матче группового турнира женской Евролиги УГМК на своей площадке уступил "Фенербахче" (71:73). "Надежда" на выезде проиграла "Монпелье" (69:79). Российские клубы занимает пятое и шестое места соответственно в группе B.

Курское "Динамо" дома обыграло УСКА (109:88), одержав четвертую кряду победу в турнире. Бело-голубые единоличного лидируют в группе А.

Евролига

Женщины

Групповой турнир

Группа A

"Динамо" (Россия) – УСК (Чехия) – 109:88 (27:18, 28:16, 19:28, 35:26)

Группа B

"Монпелье" (Франция) – "НАДЕЖДА" (Россия) – 76:69 (19:19, 22:18, 21:15, 14:17)

УГМК (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 71:73 (20:14, 14:16, 21:24, 16:19)