20:21 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

На матч ЦСКА - "Реал" опоздали судьи, встреча сдвинулась на 10 минут

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Матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА - "Реал" начнется позже из-за опоздания судей. Об этом сообщил известный телекомментатор Роман Скворцов. По его словам, двое из них ждут третьего. На данный момент встреча сдвигается на 10 минут (начало - в 20.40 по московскому времени). Напомним, что первый период сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - СКА проходил без линейных судей, так как они застряли в пробке. 

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