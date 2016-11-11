На матч ЦСКА - "Реал" опоздали судьи, встреча сдвинулась на 10 минут

Матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА - "Реал" начнется позже из-за опоздания судей. Об этом сообщил известный телекомментатор Роман Скворцов. По его словам, двое из них ждут третьего. На данный момент встреча сдвигается на 10 минут (начало - в 20.40 по московскому времени). Напомним, что первый период сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - СКА проходил без линейных судей, так как они застряли в пробке.

Подтвердили: матч начнётся в 20:40 – Роман Скворцов (@romanskvortsov) 11 ноября 2016 г.

Сдвинулись на 10 минут – Роман Скворцов (@romanskvortsov) 11 ноября 2016 г.

Двое судей на месте, ждут третьего. Теоретически могут начать вдвоём – Роман Скворцов (@romanskvortsov) 11 ноября 2016 г.

Разогрев начинаем по плану, судьи мчат... надеемся, задержка будет минимальной – Роман Скворцов (@romanskvortsov) 11 ноября 2016 г.

Впрочем, ЦСКА выходит на разминку – Роман Скворцов (@romanskvortsov) 11 ноября 2016 г.