На кого надо равняться болельщикам ЦСКА? Мнение Воронцевича

Нападающий ЦСКА Андрей Воронцевич отметил, что болельщики команды не должны бросать ее после поражений и брать пример с турецких и литовских фанатов. Сегодня армейский клуб уступил в матче за третье место "Жальгирису" (77:79) в "Финале Четырех" Евролиги.
- Хотелось бы пожелать нашим болельщикам, чтобы в кои-то веки ребята не уезжали после поражений, а продолжали болеть и поддерживать свою команду, - приводит ТАСС слова Воронцевича. - Сегодня было заметно меньше болельщиков, чем в игре с "Реалом". И тем болельщикам, которые осуждают команду за выступление, было бы неплохо посмотреть вживую, как болеют турки, литовцы. Не удивительно, что с такой поддержкой "Жальгирис" все забивал.
Напомним, в полуфинале Евролиги ЦСКА проиграл "Реалу" (83:92).
Электросталец
влад92, а чего за миллионеров слышать-то, пусть как в чемпионе Италии, нет побед, и и спонсора нет, сгинули ведь и Монтепаски Сиена и Фортитудо в лигу А2 Италии
23:31
Vlad1992
если абстрагироваться от результата, то по сути Воронцевич прав. Что на шайбе , что на баскете болельщиков вообще не слышно.
23:27
Электросталец
Вороней, ты девочка, травму лечи, уже поддерживать смысла вы ж чемпионы регулярки, спи, лежи, лечи
23:25
Сюня
Дорогой, ты "умирай" на площадке , народ пойдёт. А вы как клоуны, балерины борьбы боитесь и думаете вам все победу отдадут- Ее заслужить надо, заработать потом и кровью. Вы миллионеры, а болельщики нет, они свои кровные тратят, а вы клоунаду устроили. Позорище, ещё и учит.
23:20
spetrov
Воронцевич, ты поучи жену щи варить. Вот тут немного для ознакомления: "Тут прекрасно все! И страна, и природа, и люди. К русским отношение замечательное. По-моему любят нас больше, чем в России. Здороваются, обнимают, подарками одаряют. Прямо неудобно как-то))) ведь небогато сербы живут... Вчера ездили в Сремски Карловице. Остановились на сельской дороге вина-ракии-клубники-черешни прикупить с собой. Подъехали сербы. Один из них ( без рук, на войне потерял) , узнав, что мы из России, подарил бутылку ракии. От денег категорически отказался! Но футболку от ЦСКА взял с благодарностью))) Замечательно тут! Сегодня совместное мероприятие с фанами Партизана. Прям боюсь даже)))) печень пошаливает)))" /// Так что никто никуда не уезжал. Своими непосредственными делами занимайтесь.
22:55