На кого надо равняться болельщикам ЦСКА? Мнение Воронцевича

Нападающий ЦСКА Андрей Воронцевич отметил, что болельщики команды не должны бросать ее после поражений и брать пример с турецких и литовских фанатов. Сегодня армейский клуб уступил в матче за третье место "Жальгирису" (77:79) в "Финале Четырех" Евролиги.

- Хотелось бы пожелать нашим болельщикам, чтобы в кои-то веки ребята не уезжали после поражений, а продолжали болеть и поддерживать свою команду, - приводит ТАСС слова Воронцевича. - Сегодня было заметно меньше болельщиков, чем в игре с "Реалом". И тем болельщикам, которые осуждают команду за выступление, было бы неплохо посмотреть вживую, как болеют турки, литовцы. Не удивительно, что с такой поддержкой "Жальгирис" все забивал.

Напомним, в полуфинале Евролиги ЦСКА проиграл "Реалу" (83:92).