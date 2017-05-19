Милош Теодосич: "ЦСКА весь матч играл лучше "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Милош Теодосич считает, что его команда не заслуживала поражения от "Олимпиакоса" (78:82) в полуфинале "Финала четырех" Евролиги. ЦСКА проиграл греческому клубу в "Финале четырех" на этой стадии уже в четвертый раз.

– Очень обидное поражение, есть чувство дежавю, – цитирует ТАСС Теодосича. – Мы весь матч играли хорошо, лучше "Олимпиакоса". Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду. Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не команде из третьей лиги, а "Олимпиакосу", одному из лучших клубов Европы. Мы играли хорошо, порой просто великолепно. Сейчас я не могу понять, почему мы уступили.