Милош Теодосич: "ЦСКА сильно прибавил после большого перерыва в игре с УНИКСом"

Защитник ЦСКА Милош Теодосич после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (98:80) подчеркнул, что команда смогла прибавить после большого перерыва. Следующий в турнире армейцы проведут 3 ноября в гостях с греческим "Олимпиакосом".

– На этом этапе сезона самое главное – это победы, это результат, поэтому не стал бы придавать такое уж большее значение тому, что мы слегка позволили себе расслабиться в концовке, – приводит "Р-Спорт" слова Теодосича. – В целом же ключом к победе стало то, что мы сильно добавили в игре после большого перерыва, здорово играли в защите, что и позволило победить с такой разницей в счете.