01:11 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Милош Теодосич: "ЦСКА сильно прибавил после большого перерыва в игре с УНИКСом"

0
0
0

Защитник ЦСКА Милош Теодосич после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (98:80) подчеркнул, что команда смогла прибавить после большого перерыва. Следующий в турнире армейцы проведут 3 ноября в гостях с греческим "Олимпиакосом".

– На этом этапе сезона самое главное – это победы, это результат, поэтому не стал бы придавать такое уж большее значение тому, что мы слегка позволили себе расслабиться в концовке, – приводит "Р-Спорт" слова Теодосича. – В целом же ключом к победе стало то, что мы сильно добавили в игре после большого перерыва, здорово играли в защите, что и позволило победить с такой разницей в счете.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161027/1111430350.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ