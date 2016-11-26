00:24 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Милош Теодосич: "ЦСКА одержал победу над "Басконией" за счет командной игры"

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Защитник ЦСКА Милош Теодосич после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (112:84) отметил, что армейцы победили соперника за счет того, что показали командный баскетбол. Серб стал самым результативным игроком этой встречи, набрав 34 очка. ЦСКА побил собственный рекорд результативности в этом турнире.

- Я не знал, что преодолел 1000-й барьер в своей карьере по передачам, - приводит пресс-служба Евролиги слова Теодосича. - Это хорошо, но самое главное, что мы одержали победу над очень хорошей командой. Я волновался перед игрой, потому что знал, что "Баскония" всегда играет жестко. Мы показали хорошую командную игру. Именно поэтому ЦСКА выиграл сегодня.

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