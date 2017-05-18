Милош Теодосич: "ЦСКА должен подтвердить чемпионские амбиции в Евролиге своей игрой"

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич в преддверии полуфинала Евролиги против "Олимпиакоса" заявил, что ему часто приходилось играть против бывших команд в "Финале четырех" и не видит в этом ничего особенного. Напомним, что серб выступал за греческий клуб с 2007 по 2011 год. ЦСКА и Олимпиакос" встретятся в пятницу, в другом полуфинале сыграют "Фенербахче" и "Реал".

– Наша прошлогодняя победа в Евролиге помогла нам стать большой командой, – цитирует "Р-Спорт" Теодосича. – Но сейчас новый "Финал четырех", новый сезон, новый вызов. Мы должны подтвердить чемпионские амбиции своей игрой. Я думал, конечно, о том, что мне часто приходится играть против бывших команд в "Финалах четырех". Но это баскетбол. Такие вещи происходят постоянно, нужно выходить на площадку и выигрывать независимо от того, кто играет против тебя.