 Милош Теодосич: "ЦСКА должен подтвердить чемпионские амбиции в Евролиге своей игрой". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:45 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Милош Теодосич: "ЦСКА должен подтвердить чемпионские амбиции в Евролиге своей игрой"

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Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич в преддверии полуфинала Евролиги против "Олимпиакоса" заявил, что ему часто приходилось играть против бывших команд в "Финале четырех" и не видит в этом ничего особенного. Напомним, что серб выступал за греческий клуб с 2007 по 2011 год. ЦСКА и Олимпиакос" встретятся в пятницу, в другом полуфинале сыграют "Фенербахче" и "Реал".

– Наша прошлогодняя победа в Евролиге помогла нам стать большой командой, – цитирует "Р-Спорт" Теодосича. – Но сейчас новый "Финал четырех", новый сезон, новый вызов. Мы должны подтвердить чемпионские амбиции своей игрой. Я думал, конечно, о том, что мне часто приходится играть против бывших команд в "Финалах четырех". Но это баскетбол. Такие вещи происходят постоянно, нужно выходить на площадку и выигрывать независимо от того, кто играет против тебя.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170518/1120630242.html

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