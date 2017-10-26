"Милан" прервал серию из трех поражений, обыграв "Барселону"

"Милан" на своем паркете обыграл "Барселону" в матче регулярного чемпионата Евролиги (78:74). Для хозяев эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше турнира. Гости, в свою очередь, уступили в третьей игре кряду.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джордан Теодор, на счету которого 19 очков. У проигравших точнее всех были защитники Томас Эртель и Хуан Карлос Наварро (по 13 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 78:74 (17:22, 22:17, 15:14, 24:21)

М: Джордан (19). Калниетис (14). Тарчевски (11).

Б: Наварро (13). Эртель (13). Рибас (12).

26 октября. Милан. Стадион Mediolanum Forum.