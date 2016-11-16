00:52 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Милан" обыграл "Басконию", несмотря на 21 очко Ларкина

0
0
0

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Баскония" на выезде уступила "Милану" – 76:88. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Шейн Ларкин, набравший 21 очко. Команды сравнялись в турнирной таблице – в их активе по четыре победы в семи играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) – "Баскония" (Испания) – 88:76 (27:17, 22:18, 23:21, 16:20)

М: Сэндерс (19), Хикмен (13), Симон (10).

Б: Ларкин (21 + 9 передач), Фойгтманн (16), Барньяни (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ