Михаил Кулагин: "Проигрывать "Жальгирису" 20 очков было позорно"

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин, ставший героем заключительной четверти матча за третье место Евролиги, объяснил, за счет чего удалось догнать "Жальгирис" и сказал, что армейцы расстроены своей игрой в "Финале четырех". "Армейцы" проиграли литовской команде со счетом 77:79.

- Поражение есть поражение, это обидно и неприятно, - сказал Кулагин. - Но проигрывать 20 очков было позорно. С этой точки зрения хорошо, что удалось сократить отставание. Хотя все равно мы расстроены и этой неудачей, и игрой на "Финале четырех" в целом.

- Вы набрали 11 очков в четвертой четверти. Насколько были уверены в себе, выходя со скамейки?

- Тренер доверил мне место на площадке, а партнеры поддерживали. Неважно, сколько забил я, главное, что мы все вместе очень активно защищались. И получилось, что нам удалось догнать соперника.

- В конце, когда литовцы били штрафные, какой был план?

- К сожалению, у нас не осталось тайм-аутов. Поэтому была небольшая импровизация, которая, к сожалению, не удалась. Семен Антонов бросал с середины площадки и не попал. Осуждать его не надо.

- Такое преимущество "Жальгириса" по ходу встречи не говорит о проблемах с мотивацией у ЦСКА?

- Могу сказать, что они просто играли лучше в первой половине и большую часть третьей четверти. Но затем мы стали действовать намного агрессивнее, что в защите, что в нападении.

- Еще до промаха Антонова вы пытались исполнить очень сложный трехочковый через руки и промахнулись. Можно ли было сыграть в том моменте по-другому?

- Наверное, можно. Когда прилетим в Москву, пересмотрю игру. Но я принял решение действовать именно так. К сожалению, промазал. Надеюсь, это не последняя моя игра в "Финале четырех", дальше буду только забивать.

- Еще был любопытный момент, когда вы попали с сиреной со своей половины площадки в конце второй четверти, но судьи зафиксировали пробежку.

- Сначала я думал, что на мне сфолили. Поэтому сделал шаг в сторону и бросал по кольцу, в надежде, что дадут штрафные. Потом посмотрел на судей - один показал, что засчитывает три очка, другой пробежку. В итоге они пошли смотреть видео и зафиксировали пробежку. (Антон БАБОШИН)