Меры безопасности на матче УНИКС - "Галатасарай" будут усилены

Меры безопасности на матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и "Галатасараем" в Казани будут усилены после убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев. Встреча состоится 20 декабря в Казани, начало - в 19:00 по московскому времени.

- С послом случился ужас, но это нелюди сделали, не весь же турецкий народ против России, - цитирует ТАСС Богачева. - На игре увеличим охрану, полицию, больше сотрудников служб безопасности будет. Но я уверен, что со стороны наших болельщиков провокаций не будет, помните, когда нашего летчика сбили, мы потом вскоре играли с турками и все было нормально, уверен, так же будет и на этот раз, но безопасность придется усилить.