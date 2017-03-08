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Мауро Прокассини: "Скио" в матче с УГМК показал лучшее, что мог в этом составе"

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Главный тренер команды "Скио" Мауро Прокассини после первого матча 1/4 финала плей-офф Евролиги с УГМК (47:92) посетовал на проблемы с составом. По словам специалиста, его команда показала максимум.

– У нас есть некоторые проблемы с составом: травмированы ключевые игроки, – приводит официальный сайт УГМК слова Прокассини. – Мы начали игру немножко нервно, ведь мы играли с одной из лучших команд Европы. Я доволен нашими второй и третьей четвертями. Мы показали лучшее, что могли, в данном составе.

– По статистике вы сегодня проиграли во всех компонентах игры. Сможете ли вы улучшить свою игру в ответном матче?

– Сложно, конечно. У нас образовалась своеобразная дыра под кольцом. Играть с высокой командой из Екатеринбурга очень тяжело. Наверное, нам нужно добавлять еще игроков на третью и четвертую позиции.

Дополнительная информация

http://basket.ugmk.com/ru/news/index.php?id15=20742

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