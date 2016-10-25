01:31 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Матч Евролиги УНИКС - "Дарюшафака" состоится, несмотря на пожар

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Матч регулярного чемпионата Евролиги между УНИКСом и турецкой "Дарюшафакой" состоится в ранее намеченные сроки, несмотря на пожар в "Баскет-холле", который является домашней площадкой казанской команды. Возгорание произошло в воскресенье на первом этаже здания в сауне. До сих пор там чувствуется запах дыма.

- Турецкая команда уведомлена о случившемся, - приводит "Р-Спорт" слова руководителя по маркетингу УНИКСа Сергея Индейкина. - Официальный представитель Евролиги в курсе этого, с их стороны все нормально. Игра состоится на 100%. Ждем болельщиков в "Баскет-холле". Команде нужна ваша поддержка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161024/1111286054.html

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