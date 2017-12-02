17:35 | Баскетбол — Евролига

Матч баскетбольного ЦСКА посетило столько же человек, сколько игры хоккейного и футбольного

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Вчера баскетбольный, хоккейный и футбольный ЦСКА провели свои матчи. На поединок Евролиги, в которой красно-синие обыграли "Барселону" (92:78), пришло 12008 зрителей - арена была заполнена на 96,06 процента. Встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой красно-синие выиграли у "Амура" (4:0), посетили 3727 человек - арена была заполнена на 66,55 процента. Игру 19-го тура премьер-лиги, в которой красно-синие разгромили "Тосно" (6:0), посетили 8986 человек - арена была заполнена на 29,95 процента.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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kiruhsa

Сравнили .... Впихнули невпихуемое... Играй футбольный ЦСКА в Лужниках с Реалом,а баскетбольный с ... Астаной, заголовок гласил бы сильно противоположное ...

18:57

Sandy45

Так все просто. В баскетболе ЦСКА- европейский топчик, а в других видах спорта наши клубы на дне.

18:11

баламошка

Шпаська, хватит пропагандировать бомжих!) Сегодня ты их рекламируешь, а завтра начнёшь выть на луну и прыгать по болотам с кочки на кочку!

18:01

shpasic

в сумме меньше, чем на Распил-арену?

17:54

баламошка

Значит надо исключить футбольное ЦСКА из соревнований) Кто ЗА?! Единогласно!

17:54

fifa_guru

глупая новость. надо баскетбольный матч сравнивать с матчем лиги чемпионов тогда уж

17:53

Джон....Сильвер

ЦСКА - вон из КХЛ!

17:46

Igrok Igorek

Зато Гинер - лучший менеджер! Спасибо ему...

17:42