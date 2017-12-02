Матч баскетбольного ЦСКА посетило столько же человек, сколько игры хоккейного и футбольного

Вчера баскетбольный, хоккейный и футбольный ЦСКА провели свои матчи. На поединок Евролиги, в которой красно-синие обыграли "Барселону" (92:78), пришло 12008 зрителей - арена была заполнена на 96,06 процента. Встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой красно-синие выиграли у "Амура" (4:0), посетили 3727 человек - арена была заполнена на 66,55 процента. Игру 19-го тура премьер-лиги, в которой красно-синие разгромили "Тосно" (6:0), посетили 8986 человек - арена была заполнена на 29,95 процента.
kiruhsa
Сравнили .... Впихнули невпихуемое... Играй футбольный ЦСКА в Лужниках с Реалом,а баскетбольный с ... Астаной, заголовок гласил бы сильно противоположное ...
18:57
Sandy45
Так все просто. В баскетболе ЦСКА- европейский топчик, а в других видах спорта наши клубы на дне.
18:11
баламошка
Шпаська, хватит пропагандировать бомжих!) Сегодня ты их рекламируешь, а завтра начнёшь выть на луну и прыгать по болотам с кочки на кочку!
18:01
shpasic
в сумме меньше, чем на Распил-арену?
17:54
баламошка
Значит надо исключить футбольное ЦСКА из соревнований) Кто ЗА?! Единогласно!
17:54
fifa_guru
глупая новость. надо баскетбольный матч сравнивать с матчем лиги чемпионов тогда уж
17:53
Джон....Сильвер
ЦСКА - вон из КХЛ!
17:46
Igrok Igorek
Зато Гинер - лучший менеджер! Спасибо ему...
17:42