Матч баскетбольного ЦСКА посетило столько же человек, сколько игры хоккейного и футбольного

Вчера баскетбольный, хоккейный и футбольный ЦСКА провели свои матчи. На поединок Евролиги, в которой красно-синие обыграли "Барселону" (92:78), пришло 12008 зрителей - арена была заполнена на 96,06 процента. Встречу регулярного чемпионата КХЛ, в которой красно-синие выиграли у "Амура" (4:0), посетили 3727 человек - арена была заполнена на 66,55 процента. Игру 19-го тура премьер-лиги, в которой красно-синие разгромили "Тосно" (6:0), посетили 8986 человек - арена была заполнена на 29,95 процента.