16:34 | Баскетбол — Евролига

Маркович не сыграет с "Миланом"


Сербский защитник "Химок" Стефан Маркович не примет участия в матче регулярного сезона Евролиги с "Миланом" из-за повреждения голеностопа, информирует пресс-служба подмосковной команды. Он остался в Химках и продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Напомним, Маркович не участвовал в игре Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:80). Серб подвернул ногу в победном матче Евролиги с немецким "Бамбергом".

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