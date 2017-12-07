Маркович не сыграет с "Миланом"

Сербский защитник "Химок" Стефан Маркович не примет участия в матче регулярного сезона Евролиги с "Миланом" из-за повреждения голеностопа, информирует пресс-служба подмосковной команды. Он остался в Химках и продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Напомним, Маркович не участвовал в игре Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:80). Серб подвернул ногу в победном матче Евролиги с немецким "Бамбергом".