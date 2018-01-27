Марко Тодорович: "Не хочется думать, что "Валенсию" можно было обыграть с разницей в 20 очков"

Центровой "Химок" Марко Тодорович после поражения от "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:85) отметил, что команде нужно работать над игрой в защите. Также он сделал акцент на том, что соперник был расслаблен ввиду положения в турнирной таблице.

- Это один из матчей, когда ты проигрываешь, но не хочешь думать, что соперника можно было обыграть с разницей в 20 очков, потому что они реализовали слишком много открытых бросков и находили возможности для легких очков, - цитирует пресс-служба клуба Тодоровича. - В концовке мы проиграли, и это плохая перспектива для нас. В то же время впереди еще много матчей, которые можно выиграть, поэтому не стоит зацикливаться на этой встрече. Необходимо улучшить защиту, так как сегодня мы защищались плохо и сделали много ошибок в обороне. Возможно, "Валенсия" сыграла так уверенно, так как она находится далеко за пределами плей-офф, и на нее не было никакого давления, за счет чего испанцы обрели уверенность. К тому же они сплотились в отсутствие травмированных игроков и проделали хорошую работу.