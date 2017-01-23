20:20 23 января | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Марко Банич: "Самый опасный игрок "Фенербахче" – Желько Обрадович"

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Форвард УНИКСа Марко Банич в преддверии матча Евролиги против "Фенербахче" рассказал, за счет чего его команде можно добиться победы. Также Банич выделил самых опасных игроков соперника.

– Победа в Стамбуле над "Фенербахче" – это наш самый большой успех в этом сезоне. – Они приехали в Казань за реваншем, – подчеркнул Банич. – У нас не должно быть кризиса в защите. Очень важно начать хорошо, это даст нам уверенность. Думаю, что шанс у нас есть. Кто самый опасный игрок "Фенербахче"? Сейчас у них в строй вернулся Богданович... А вообще – Желько Обрадович. Это самый лучший европейский тренер, у него всегда много идей. В Евролиге матчи выигрывает защита. У нас хорошая мотивация. Много игр мы проиграли в самом конце в одно-два очка. Мы очень хотим вернуть долги. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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Материалы REN-TV

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