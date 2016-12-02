03:42 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Мантас Калниетис: "Милан" провалил игру под кольцом против УНИКСа"

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Защитник "Милана" Мантас Калниетис после матче регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (79:100) выразил сожаление по поводу крупного поражения. По словам баскетболиста, его команда неудачно сыграли на подборе. Казанцы сделали 38 подборов, а итальянцы – 23.

– Мы пропустили сто очков, – приводит "Р-Спорт" слова Калниетиса. – Мы провалили игру под кольцом, УНИКС имел огромное преимущество. С такими цифрами невозможно рассчитывать на победу. Легко искать причины поражения, но мы не хотим этого делать. Нужно сделать выводы, понять, что произошло. Мы одни из лучших в Евролиге по подборам, но сегодня сыграли ниже своего уровня. Наш уровень самоотдачи был не таким, какой должен быть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161201/1113080729.html

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