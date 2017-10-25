Малькольм Томас: "Уверенно чувствую себя в "Химках"

Нападающий "Химок" Малькольм Томас в преддверии матча 4-го тура Евролиги против "Олимпиакоса" отметил, что его команда здорово начала сезон. Форвард также добавил, что уверенно себя чувствует, играя за подмосковный клуб.

– Мы здорово начали сезон, проведенные матчи показали, что у нас все будет нормально, если мы будем отрабатывать в защите, – цитирует "Р-Спорт" Томаса. – Я доволен тем, как все складывается для меня в начале сезона, у нас хороший коллектив, все понимают, что нужно делать. Я уже играл в Евролиге пять лет назад, и могу сказать, что ощущения абсолютно разные, тогда я был намного моложе, сейчас же чувствую себя гораздо более уверенно.

Нас ждет очень важный матч с "Олимпиакосом", который, как и мы, пока ни разу не проиграл в этом сезоне Евролиги. Надо будет не повторить ошибок матча с "Црвеной Звездой" и включиться в игру с первых же минут.