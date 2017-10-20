Малькольм Томас: "Игроки "Химок" оказывались в нужное время в нужном месте"

Форвард "Химок" Малькольм Томас высоко оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (85:77). По его словам, химчане часто оказывались в нужное время в нужном месте.

– Думаю, сегодня мы оказывались в нужное время в нужном месте, совершали правильные действия и удачно использовали ротацию в защите, – приводит официальный сайт химчан слова Томаса. – Двигали мяч и хорошо играли в нападении один в один.

"Жальгирис" – сложный соперник, в их составе есть опытные игроки. Они совершили несколько рывков, но мы оставались одним целым и "заперли" свою защиту на ключ, что и позволило нам одержать победу.

Атмосфера на матче понравилась, всегда приятно, когда приходить столько болельщиков. Надеюсь, так будет весь сезон.

Напомним, что "Химки" одержали вторую победу подряд. Ранее подмосковный клуб переиграл "Валенсию" (75:70).