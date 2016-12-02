"Маккаби" проиграл "Эфесу", Ханикатт набрал 21 очко

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Эфес Пилсен" на выезде обыграл "Макааби" – 86:77. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Деррик Браун, набравший 22 очка и оформивший дабл-дабл. Его одноклубник Тайлер Ханикатт, ранее выступавший за "Химки", отметился 21 очком.

Для израильтян поражение стало пятым в десяти играх регулярки. "Эфес" сравнялся со своим сегодняшним соперником по этому показателю.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Израиль) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 77:86 (20:21, 20:26, 23:16, 14:23)

М: Цирбес (13), Смит (13), Сили (12), Радд (11), Гаудлок (10 + 7 передач).

Э: Браун (22 + 12 подборов), Ханикатт (21 + 8 подборов), Данстон (14), Осман (11), Эртель (11).