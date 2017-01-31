"Маккаби" подстроил ловушку для Уимза?

Выяснились новые подробности ухода форварда Сонни Уимза из "Маккаби". Ранее игрок был исключен из заявки в Евролиге, а также отчислен из команды за то, что он отказался проходить допинг-контроль.

Как сообщалось ранее, проверку должны были провести представители ВАДА для ФИБА. Однако, по новой информации, "Маккаби" сам заказал и оплатил проверку. Расторжение контракта позволит сэкономить клубу полтора миллиона долларов, которые Уимз должен был получить по контракту за следующий сезон.

Сам 30-летний игрок уже опроверг обвинения и сообщил, что сдал восемь допинг-проб мочи в течение шести часов. Теперь же он обвиняет руководство "Маккаби" в том, что ему специально подстроили ловушку. Игроком уже интересуется "Барселона". (Эли ШВИДЛЕР)