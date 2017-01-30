"Маккаби" подозревает Сонни Уимса в употреблении допинга

Руководство "Маккаби" запретило форварду Сонни Уимсу участвовать в тренировках и сегодняшнем матче местного чемпионата после того, как баскетболист отказался проходить допинг-контроль, который представители ВАДА должны были провести для ФИБА. В клубе подозревают, что экс-игрок ЦСКА употребляет запрещенные препараты.

Высоки шансы того, что "Маккаби" в ближайшее время расторгнет контракт с американцем, сэкономив на этом около 1,5 миллиона долларов. Отметим, что израильская федерация баскетбола не проводит на регулярной основе проверки на допинг и наркотические вещества.

Напомним, что Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год. Прошлый сезон он провел в НБА, где играл за "Финикс" и "Филадельфию". В нынешнем сезоне на его счету 19 матчей в Евролиге в составе "Маккаби", в которых он в среднем набирал 11,6 очка, делая 3,3 подбора и 3,4 передачи. (Эли ШВИДЕР)