"Маккаби" победил "Милан", "Баскония" взяла верх над "Панатинаикосом"

"Маккаби" в матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Милан" со счетом 79:68. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дешон Томас, набравший 14 очков. Дабл-дабл оформил форвард Алекс Тайс (12 очков, 15 подборов). У "Милана" Дайрис Бертанс набрал 13 очков.

В другой встрече "Баскония" взяла верх над "Панатинаикосом" – 85:84. Самым результативным в составе хозяев стал Джейсон Грэйнджер, набравший 20 очков. У гостей 22 очка набрал Никос Паппас, а дабл-дабл (14 очков и 14 передач) оформил Ник Калатес.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Милан" (Италия) – 79:68 (18:14, 21:15, 21:13, 19:26)

"Баскония" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) – 85:84 (27:24, 20:21, 16:22, 22:17)