"Маккаби" победил "Басконию" с разницей в одно очко

"Маккаби" из Тель-Авива взял верх над "Басконией" в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 85:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник израильской команды Эндрю Гаублок, набравший 21 очко.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Баскония" (Испания) – 85:84 (22:18, 24:21, 23:16, 16:29)

М: Гаудлок (21), Ландесберг (18), Миллер (11).

Б: Барньяни (17), Бобуа (16), Ларкин (15).

"Панатинаикос" (Греция) – "Бамберг" (Германия) – 81:72 (27:19, 15:22, 20:13, 19:18)

П: Синглтон (17), Фелдейн (16), Бурусис (16).

Б: Тейс (18), Миллер (11), Радошевич (11).