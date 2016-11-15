"Маккаби" обыграл "Фенербахче", "Црвена Звезда" одолела "Бамберг" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" на своей площадке нанес поражение "Фенербахче" – 87:77. Самым результативным игроком встречи стал экс-защитник ЦСКА Сонни Уимс, ныне выступающий за клуб из Тель-Авива. Американец набрал 22 очка. "Маккаби" одержал третью победу в сезоне. "Фенербахче" остается на седьмом месте в сводной таблице.

В другом поединке "Црвена Звезда" на выезде одолела "Бамберг" (79:78). Решающий бросок на счет Чарльза Дженкинса. Самым результативным игроком встречи с 18 очками стал центровой сербов Милко Бьелица. Для его команды эта победа также стала третьей в турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 78:79 (14:11, 15:27, 32:20, 17:21)

Б: Мелли (16 + 10 подборов), Миллер (14), Стрельниекс (12), Зисис (11 + 9 подборов).

Ц: Бьелица (18), Симонович (17), Йович (12), Гудурич (11), Дженкинс (10).

"Маккаби" (Израиль) – "Фенербахче" (Турция) – 87:77 (15:17, 28:22, 23:21, 21:17)

М: Уимз (22), Охайон (19), Дев. Смит (15), Радд (10).

Ф: Удо (17 + 8 подборов), Веселы (16 + 8 подборов), Датоме (9).