Лука Дончич признан восходящей звездой Евролиги

Словенский защитник "Реала" Лука Дончич второй год подряд признан восходящей звездой в Евролиге, информирует официальный сайт турнира. Награда вручается игрокам, не достигшим 22 лет. За Дончича единогласно проголосовали главные тренеры клубов Евролиги.

Второе место занял форвард "Валенсии" Альберто Абальде, замкнул тройку лучших центровой "Црвены Звезды" Маттиас Лессор.

19-летний Дончич занял 4-е место по набранным очкам в Евролиге. В среднем он набирал 16,1 очков за матч. Он становился лучшим игроком турнира в октябре, а также четыре раза признавался лучшим по итогам тура.