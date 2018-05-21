Лука Дончич – о драфте НБА: "О своих планах на будущее расскажу позднее"

Защитник "Реала" и самый ценный игрок "Финала Четырех" Евролиги 19-летний Лука Дончич рассказал, что пока не готов рассказывать о своих планах, а также поделился эмоциями от победы в турнире.

- Я не могу описать словами свои чувства. Рад, что я здесь, и рад этой победе, - цитирует EuroHoops Дончича. - Сейчас я думаю только о праздновании, но нам нужно знать меру, поскольку уже во вторник у нас игра. Драфт НБА? То, под каким номером меня выберут, решают команды. О своих планах на будущее я расскажу позднее.

Драфт НБА пройдет 22 июня в Бруклине. Ранее стало известно, что право первого выбора получил "Финикс".