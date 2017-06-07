"Локомотив" запросил wild card у Евролиги

"Локомотив" сохраняет шансы выступить в Евролиге сезона-2017/18, информируют "Известия". Краснодарский клуб запросил у турнира wild card. В "Локомотиве" отказались официально комментировать эту информацию.

Отметим, что на протяжении многих лет клуб успешно выступает в российских и международных соревнованиях, проводит маркетинговые кампании и плотно работает с болельщиками, являясь одним из самых посещаемых российских клубов.

В сезоне-2015/16 "Локо" впервые в истории вышел в "Финал четырех" Евролиги и занял по его итогам третье место. В нынешнем сезоне краснодарцы не смогли получить прямую путевку в престижный турнир, уступив в полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА. Таким образом, от России в Евролиге-2017/18 точно сыграют ЦСКА и "Химки".