"Локомотив" выступит в Кубке Европы в предстоящем сезоне

Пресс-служба "Локомотива" заявила о том, что клуб будет выступать в Кубке Европы в следующем сезоне. Представители команды отметили, что речи об участии в Евролиге не идет. Ранее сообщалось, что "Локомотив" запросил у Евролиги wild card и сохраняет надежду выступить в турнире в сезоне-2017/18.

– "Локомотив" будет участвовать в Кубке Европы как полуфиналист Единой лиги ВТБ, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы клуба. – Мы не сообщаем информацию о клубах, запрашивающих wild card, но в любом случае в предстоящем сезоне Евролиги не будет wild card, так как все клубы определены и вакантных мест нет.