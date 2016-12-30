21:37 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Лэтэвиус Уильямс: "Кит Лэнгфорд не перестает удивлять"

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Форвард УНИКСа Лэтэвиус Уильямс после победы над "Панатинаикосом" (83:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги высоко оценил игру одноклубника Кита Лэнгфорда. Он стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

- Мы провели ряд изменений в игре, когда уступали "-14", стали лучше защищаться, и это привело к нужному результату, - цитирует "Р-Спорт" Уильямса. - Очень здорово сыграл Кит Лэнгфорд. Он не перестает удивлять. Просто фантастически играл сегодня. Я счастлив, что нахожусь с ним в одной команде. 

Я счастлив победе, но безумно устал, так как мы отдали все силы ради того, чтобы выиграть этот матч. УНИКС играл с очень сильной командой и показал хороший баскетбол. Рад, что мы постепенно выправляем свои дела в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161230/1114442113.html

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