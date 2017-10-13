Лео Вестерманн: "Я не обязан набирать 20 очков за игру в ЦСКА, но должен прибавить"

Защитник ЦСКА Лео Вестерманн после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Милана" (93:84) остался доволен своим дебютом в еврокубке в составе армейской команды. Баскетболист также добавил, что он должен прибавить.

– Определенно я должен прибавить, должен играть намного лучше, – цитирует "Р-Спорт" Вестерманна. – Я только пару недель назад присоединился к команде, пока не все могу контролировать. Мне как разыгрывающему играть не так просто, когда ты еще не до конца знаешь всех партнеров. С другой стороны, нужно понимать, и что у каждого в команде, у Нандо Де Коло и Серхио Родригеса, у Уилла Клайберна и Кори Хиггинса – своя роль. Набирать по 20 очков за матч я не обязан, это не моя роль.

Просто еще нужно время на адаптацию, как мне, так и всем новичкам команды. Первая игра в Евролиге получилась нелегкой. Так, как мы начали встречу, играть ЦСКА не имеет права, но главное, что мы проявили характер и добились результата.