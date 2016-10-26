Курское "Динамо" победило "Вислу" в женской Евролиге

Курское "Динамо" на выезде нанесло поражение "Висле" (67:61) в стартовом матче группового турнира женской Евролиги. Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающего польского клуба Меган Симмон, набравшая 17 очков. На балл меньше у форварда россиянок Энджел Маккатри.

Евролига

Женщины

Групповой турнир

Группа A

"Висла" (Польша) – "ДИНАМО" (Россия) – 61:67 (16:21, 18:19, 16:13, 11:14)

В: Симмонс (17), Бен Абделькадер (11), Кобрин (11 + 7 подборов).

Д: Маккатри (16 + 9 передач + 8 подборов), Сиак (14 + 10 подборов), Принтс (12).