Курское "Динамо" победил "Скио" в первом четвертьфинале Евролиги

В первом четвертьфинальном матче женской Евролиги курское "Динамо" на своей площадке встречалось с итальянском "Скио" и победило 73:61. Ответная встреча пройдет в Италии. Если по итогам двух матчей счет в серии сравняется, судьбу путевки в полуфинал решит третья игра.

Евролига. Женщины

1/4 финала

"Динамо" (Курск, Россия) – "Скио" (Италия) - 73:61 (20:15, 20:13, 16:20, 17:13)

28 февраля. Курск. "СКК".