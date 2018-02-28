20:46 28 февраля | Баскетбол — Евролига

Курское "Динамо" победил "Скио" в первом четвертьфинале Евролиги

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В первом четвертьфинальном матче женской Евролиги курское "Динамо" на своей площадке встречалось с итальянском "Скио" и победило 73:61. Ответная встреча пройдет в Италии. Если по итогам двух матчей счет в серии сравняется, судьбу путевки в полуфинал решит третья игра. 

Евролига. Женщины

1/4 финала

"Динамо" (Курск, Россия) – "Скио" (Италия) - 73:61 (20:15, 20:13, 16:20, 17:13)

28 февраля. Курск. "СКК".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alex160554

КУРСКОЕ "ДИНАМО" ПОБЕДИЛ "СКИО" В ПЕРВОМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЕВРОЛИГИ.курское "Динамо" на своей площадке победило". Вы уж определитесь - Динамо оно или он. Можете пощупать.

03:07

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