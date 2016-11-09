23:50 9 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Курское "Динамо" одержало третью победу в Евролиге, обыграв "Монпелье"

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Курское "Динамо" в матче группового турнира Евролиги в гостях обыграло французский "Монпелье" со счетом 88:50.

Ранее российский клуб одержал победы над польской "Вислой" и турецким клубом "Мерсин" и теперь делит первое место в группе A с чешским УСК.

В следующей встрече "Динамо" на выезде сыграет с турецким "Фенербахче".

Евролига

Женщины

Группа A

"Монпелье" (Франция) – "Динамо" К (Россия) – 50:88 (9:22, 11:22, 14:18, 16:26)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/euroleague/2016-2017/

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