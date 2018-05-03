Курбанову Белград нравится больше Стамбула

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, говоря о предстоящем "Финале четырех", выразил надежду, что болельщики в Белграде в отсутствие местной "Црвены Звезды" поддержат московский клуб. Нападющий добавил, что сербский город нравится ему больше Стамбула, где проходили решающие игры турнира в прошлом году.

- Лично для меня Белград лучше Стамбула, - заметил Курбанов. - Формат "Финала четырех" таков, что если бы год назад "Фенербахче" не попал в четверку, атмосфера на трибунах была бы другая. Понятно, что за местную команду будет болеть весь зал. На этот раз можно сказать, что мы будем играть на нейтральной территории. Поэтому в каком-то смысле будет проще. Хотя вообще фактор болельщиков не должен никак на нас влиять. Но я буду рад, если много наших поклонников приедет. Опять же в Белграде живет братский народ, надеюсь, местные болельщики придут и поддержат нас.

- Многие как раз считают, что без "Црвены Звезды" симпатии большинства зрителей будут на стороне ЦСКА. Будете играть как дома?

- Надеюсь на это. Было бы приятно. Помните, когда разбился самолет с хором имени Александрова, и мы приехали в Белград на выезд, болельщики заготовили большой баннер со словами поддержки и спели "Катюшу". Это показатель нашего братства с сербским народом.

ЦСКА в первой игре"Финала Четырех" встретится с "Реалом". Игра состоится 18 мая, начало - в 19.00 по московскому времени.(Антон БАБОШИН)