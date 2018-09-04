Крокер очень ждет дебюта в Евролиге

Новичок "Химок" Тони Крокер, для которого Россия станет уже восьмой страной, в которой он поиграет за карьеру, рассказал о первых впечатлениях, ожиданиях от сезона и о том, где прежде он чувствовал себя комфортнее всего.

- Переезд в другую страну, тренировки в новых условиях, новые знакомства – всегда переходный период, и мне ко многому еще придется привыкнуть, - приводит слова Крокера пресс-служба "Химок". Но судя по тому, что мне довелось увидеть, могу сказать, что Россия – красивая страна, наша домашняя арена очень уютная. Партнеры по команде очень дружелюбны, все стараются помочь, поэтому я рад, что перешел в "Химки". Мы должны стать одним целым, сплоченным коллективом и биться друг за друга.

- В вашей карьере уже было семь стран, семь разных культур. Где чувствовали себя комфортнее всего?

- Если взять всю мою карьеру, то, пожалуй, лучше всего было в Турции, в два последних года с "Тофашем". В прошлом году у нас была очень хорошая команда, с которой мы дошли до финала чемпионата Турции, но, к сожалению, проиграли. Думаю, там я показывал свой лучший баскетбол. Также мне нравилась жизнь в Израиле, где отличная погода и хорошие пляжи. И все же лучшим клубом для меня стал "Тофаш", хотя другие места тоже были красивыми, например, греческие Афины, или Кипр. Там мне было комфортно, ведь как уроженцу Техаса мне нравится жара.

- Вам предстоит дебют в Евролиге. Ждете этого момента?

- Да, очень. Хотя в Европе я далеко не первый год, поиграть в Евролиге мне не доводилось. Рад, что у меня появится такая возможность. Постараюсь доказать, что я способен играть на таком уровне. (Антон БАБОШИН)