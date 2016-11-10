Коти Кларк: "Иностранцы в Европе нацелены на хорошую статистику, чтобы получить более выгодный контракт или вернуться в НБА"

Форвард УНИКСа Коти Кларк, который не сможет выйти на площадку в матче Евролиги с "Црвеной Звездой" из-за травмы, подчеркнул, что сроки восстановления не изменились. По его словам, важно сохранять правильно отношение, чтобы набрать хорошую форму.

- Восстановление займет 4 - 6 недель, - приводит "Спорт Бизнес-Online" слова Кларка. - Сроки не изменились.

- У вас когда-нибудь были подобные травмы? Стал ли для вас процесс возвращения непривычным?

- Нет, я понимал, с чем столкнусь. Сейчас мне нужно делать все возможное, чтобы стать лучше. Если все пройдет нормально, я вернусь на площадку в хорошей форме. В этой ситуации важна каждая мелочь. Так что мне важно сохранять правильное отношение к делу.

- Вы говорили, что в Европе многие иностранцы ищут деньги и внимание. Как вы это узнали?

- Вы можете увидеть все сами. Многих парней просто не волнует, что нужно их команде. Для них главное - набрать хорошую статистику, а дальше либо получить более выгодный контракт от европейского клуба, либо вернуться обратно в НБА.

- А что вы ищете в Европе?

- Я хочу побеждать, быть частью чего-то. Хочу создать ситуацию, в которой люди могут недолюбливать меня, но в то же время уважать мой труд, страсть к игре.