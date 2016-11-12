12:59 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кори Хиггинс:
"Зимой движение в Москве - настоящий ужас. Иностранцам надо быть готовыми"

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Сегодня. Москва. ЦСКА – "Реал" – 91:90. В атаке самый результативный игрок матча Нандо ДЕ КОЛО.ЦСКА – "Реал": королевская битва

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс высказал мнение, что иностранцы должны быть готовы к огромным пробкам зимой в Москве. Вчера красно-синие обыграли "Реал" (91:90), одержав шестую победу в шестом матче Евролиги. Встреча началась на десять минут позже из-за опоздания главного арбитра немца Роберта Лоттермозера, который не сумел вовремя прибыть на матч из-за пробок.

– Зимой движение в Москве – настоящий ужас, – приводит ТАСС слова Хиггинса. – Огромные пробки. Иностранцам надо быть к этому готовыми. К счастью, я давно живу в России и привык к зиме.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778588

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