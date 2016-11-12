Защитник ЦСКА Кори Хиггинс высказал мнение, что иностранцы должны быть готовы к огромным пробкам зимой в Москве. Вчера красно-синие обыграли "Реал" (91:90), одержав шестую победу в шестом матче Евролиги. Встреча началась на десять минут позже из-за опоздания главного арбитра немца Роберта Лоттермозера, который не сумел вовремя прибыть на матч из-за пробок.

– Зимой движение в Москве – настоящий ужас, – приводит ТАСС слова Хиггинса. – Огромные пробки. Иностранцам надо быть к этому готовыми. К счастью, я давно живу в России и привык к зиме.