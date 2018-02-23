Кори Хиггинс: "Во второй половине матча с "Басконией" мы начали летать"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (93:86) отметил, что на игру в первой половине встречи повлиял перерыв, связанный с матчем звезд Единой лиги ВТБ. По его словам, во второй половине армейцы начали действовать лучше.

- К сожалению, у ЦСКА заняло две четверти, чтобы проснуться, - цитирует пресс-служба Евролиги Хиггинса. - Думаю, мы выпали из игрового ритма из-за долгого перерыва. Во второй половине мы стали действовать намного лучше и в обороне, и в нападении, но особенно в обороне. Все летали по площадке, а мы смогли остановить соперника, поэтому мы и выиграли.