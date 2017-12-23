Кори Хиггинс: "У ЦСКА была запредельная мотивация на матч с "Химками"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после матча Евролиги против "Химок" (79:68) отметил, что команда после поражения от "Олимпиакоса" (86:88) хорошо настроилась на игру. По его словам, уровень подмосковного клуба позволяет надеяться на выход в плей-офф.

- Я просто старался играть агрессивно, поэтому на мне много фолили, - приводит "Р-Спорт" слова Хиггинса. - Это позволило мне поймать ритм. Я часто вставал на линию и большую часть очков набрал со штрафных. Конечно, я немножко устал, отыграв почти весь матч. Но все нормально, просто мы все были настолько недовольны собой после игры в Пирея, что мотивация на "Химки" была запредельная.

Мы все знали, что плохо подбирали мяч в среду с "Олимпиакосом", поэтому особое внимание уделили этому компоненту. "Химки" - это определенно команда уровня плей-офф, у них все на месте, все есть для выхода в плей-офф.