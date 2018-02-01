Кори Хиггинс: "Никто даже не представляет, насколько великим игроком может стать Дончич"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после победы над "Реалом" (93:87) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команда ждала этой игры с октября, когда уступила мадридцам на их площадке. Кроме того, он выразил восхищение игрой защитника "Реала" Луки Дончича, который набрал 21 очко.

- Мы ждали этой игры с октября, когда уступили "Реалу" в Мадриде, - приводит "Р-Спорт" слова Хиггинса. - Здорово провели матч, считаю. Он не получился идеальным, "Реал" прибавил во втором перерыве, но мы не теряли концентрацию и не выпускали игру из-под контроля. Особенно в защите мы играли внимательно.

Дончич - отличный игрок, у него сумасшедший потенциал. Думаю, сейчас никто даже не представляет, насколько великим игроком он может стать.