Кори Хиггинс: "Нам не понравилось, как ЦСКА сыграл с "Олимпиакосом"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 26 очков в победном матче Евролиги с "Химками", рассказал об игре против Алексея Шведа и мотивации после проигрыша в предыдущем туре.

– Мы знаем, что Швед отличный снайпер, так что каждый раз, когда играем против него, очень хотим остановить Алексея. Сегодня он играл именно так, как от него ждали. Мы оборонялись против него всей командой.

– Поражение от "Олимпиакоса" разозлило ЦСКА?

– Определенно. Нам не понравилось, как мы сыграли в Пирее, поэтому мы стремились сегодня показать более агрессивный и силовой баскетбол. (Антон БАБОШИН)