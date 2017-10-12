23:25 12 октября | Баскетбол — Евролига

Кори Хиггинс: "Мы ужасно начали матч, особенно в защите"


Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после победы над "Миланом" (93:84) в стартовом матче Евролиги отметил, что команда смогла перестроиться после ужасной первой четверти.

- Мы ужасно начали матч, особенно в защите. В первой четверти "Милан" набрал 30 очков, а такого никогда не должно случаться в наших матчах, - цитирует "Р-Спорт" Хиггинса. - После первой четверти мы смогли перестроиться, стали иначе относиться к обороне, и это привело нас к победе. Сезон впереди долгий, у нас много новичков, с каждым матчем мы будем находить свою "химию".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20171012/1127081604.html

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий