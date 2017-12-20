Кори Хиггинс: "Матч против "Олимпиакоса" будет особенным, нам нужно быть готовыми к борьбе"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" отметил, что армейцам нужно быть готовыми к борьбе. Он также добавил, что у соперника есть много игроков, на которых нужно концентрировать внимание.

– Каждая встреча с "Олимпиакосом" очень важна. Они играют сердцем, особенно дома, у них будет поддержка болельщиков, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Хиггинса. – Так что матч будет особенным, и нам нужно быть готовыми к борьбе. У соперников в составе много игроков, на которых нужно концентрировать внимание. Они прикладывают старание всей команды. Мы проиграли, когда встречались в предыдущий раз, потому хотим приехать, показать хороший баскетбол и взять победу.

Матч "Олимпиакос" – ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.