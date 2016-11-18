23:39 18 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Кори Хиггинс: "Эйрс очень вовремя вошел в игру и помог ЦСКА"

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Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (95:86) отметил, что центровой команды Джефф Эйрс удачно вошел в игру. Сегодня американец набрал 13 очков и сделал семь подборов за 12 минут на площадке.

- Физически это была очень сложная игра, - приводит пресс-служба Евролиги слова Хиггинса. - Мы знали, что они будут бороться до последнего, поэтому мы мчались на все порах, старались успеть на всех позициях. Мы начали медленно, позволили им ударить первыми. Джефф Эйрс сегодня очень вовремя вошел в игру и изменил все. Он и Джексон великолепно провели вторую половину, поэтому нам удалось победить.

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Материалы REN-TV

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