Кори Хиггинс: "ЦСКА возвращается на победный путь"

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфеса" (80:77) отметил, что команде необходимо поработать над потерями мяча. По его словам, армейцы вышли на победный путь после серии из трех поражений подряд в этом турнире.

- Мы упорно работаем каждый день, каждую тренировку разбираем все игровые ситуации до мелочей – это главное, мы стараемся стать лучше, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Хиггинса. - Сегодня успешно преодолели очередной этап. Мне кажется, что наша команда возвращается на победный путь. В концовке "Эфес" добавил интенсивности и скорости в игре, это заставило нас пару раз потерять мяч. Это одна из тех проблем, над решением которых нам предстоит потрудиться, чтобы исправить.