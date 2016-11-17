Кори Хиггинс: "ЦСКА сам вырыл себе яму в игре с "Дарюшафакой"

Форвард ЦСКА Кори Хиггинс после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Дарюшафакой" (83:91) выразил сожаление по поводу поражения. По ходу первой и второй четвертей преимущество турецкой команды достигало 18 очков, а за 1,5 минуты до финальной сирены сократилось до одного.

– Да, мы чуть не спасли этот матч, сократив разницу до одного очка за полторы минуты до конца четвертой четверти, но мы просто не можем позволять сопернику создавать такой отрыв в счете, мы сами вырыли себе яму, в которой оказались, – приводит "Р-Спорт" слова Хиннинса. – Мы должны быть готовы играть с полной отдачей, начиная с первой минуты, должны уважать каждого соперника, и тогда у нас будет результат.